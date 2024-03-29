شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى ضربة لكل المشككين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس جمهورية لا يعترف بالكلمة دون فعل أو تنفيذ، لذا نبه رئيس الوزراء إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتفعيل كل التوصيات حتى لا تصبح رطانة مثقفين وإنما روشتات تكنوقراط.

وأضاف "البرديسي" خلال تصريحه لـ"الخليج 365"، أن إعلان الحكومة تنفيذ توصيات الحوار الوطني ضربة فى مقتل لكل المشككين فى الاهتمام بالحوار الوطنى وجدية التعامل معه من قبل القيادة السياسية.