شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: لقاء الرئيس ووفد الكونجرس إيمان بدور مصر بحل نزاعات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد مجلس النواب الأمريكي، يؤكد إيمان وثقة المؤسسات الأمريكية وجهاتها المختلفة في دور مصر المحورى لحل النزاعات التى تشهدها المنطقة، وعلى رأسها فى العدوان على غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلى وغيرها من المناطق التى تشهد نزاعات مسلحة إقليميا.

وأضاف "صقر" - فى تصريحات صحفية اليوم - أن اللقاء كان فرصة لتأكيد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وما يرتبط بها من ملفات خاصة فيما يتعلق بمخطط التهجير، الذى يكثف الاحتلال الإسرائيلى مساعيه من أجل تنفيذه، وهو ما لن تسمح به مصر، مشيرًا إلى أن مصر ترسل إلى المجتمع الدولي من خلال تلك اللقاء رسائل حول الوضع الكارثى الذى يشهده قطاع غزة.

ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن مصر تحشد دوليا لمواجهة الطغيان الذى يقوم بها الاحتلال فى غزة، حيث يمارس كافة الجرائم فى القطاع، والتي أبسطها سياسة التجويع، فضلا عن جرائم القتل والقصف المتعمد لكل ما هو مدنى، لافتا إلى أن ذلك اللقاء فرصة للضغط الدولى على إسرائيل، والذى كان أحد نتائجه توصل مجلس الأمن الدولى لقرار بوقف إطلاق النار، والذى يجب أن تلتزم به إسرائيل.

ولفت المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إلى أن الدبلوماسية المصرية تواصل جهودها الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومواجهة المخططات والمؤامرات التي يحيها الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدا أن مصر لن تفرط لا فى حقها ولا فى حقوق الأشقاء، وهى رسالة أدركتها القيادة الأمريكية.