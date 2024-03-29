شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوي: لقاء تنسيقية الحوار الوطنى مع الحكومة يؤكد جدية التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أول اجتماع للجنة التنسيقية المُشتركة، التى تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس، أكد على وجود جدية ومصداقية في الحرص على تحويل التوصيات لمخرجات جادة من خلال خطة تنفيذية واضحة لتفعيل التوصيات وآلية وضعها في اجراءات تنفيذية وتشريعية.

وكشف "عبد القوي" في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه سيتم عقد لقاءات مشتركة بين اللجنة التنسيقية المُشتركة وبين الوزارات المعنية كلا في مجال تخصصه لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى وكيفية تطبيقها، كما سيتم وضع برنامج زمني لرسم أولويات تطبيق 135 توصية.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية المُشتركة ستنعقد بشكل شبه يومي لمتابعة تنفيذ التوصيات، على أن يكون هناك اجتماع شهري مع رئيس الوزراء لقياس معدلات التنفيذ، موضحا أنه من القضايا ذات الأولوية على سبيل المثال توصيات الاستحقاقات الدستورية بشأن المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية، وأيضا المتعلقة بدعم الاحزاب السياسية وتهيئة المناخ السياسي اللازم، بالتزامن مع قرب الاستحقاقات البرلمانية، والإصلاح الاقتصادي.