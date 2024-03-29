شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يعقد المؤتمر العام السنوى ويستعرض تقريره المالى والحزبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب المصريين الأحرار بحضور ورئاسة النائب الدكتور عصام خليل، المؤتمر العام السنوي في دور الانعقاد العادي، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بشارع العروبة، بعد اكتمال النصاب القانوني من الساعة الأولي، وذلك بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ونواب رئيس الحزب، وأعضاء المكتب السياسي وغالبية اعضاء الهيئة العليا والمؤتمر العام.

وناقش المؤتمر واعتماد التقارير السنوية للحزب، بعد عرض مراجع الحسابات الخارجية والميزانية العامة، وتفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غير وقت انعقاد المؤتمر العام، علي أن تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب في أول اجتماع تالي للمؤتمر العام.

وبدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، رحّب النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالحضور من كافة محافظات الجمهورية ونفخر بكل اعضاء أسرة المصريين الأحرار التى تعمل بكل جهد وقوة لخدمة بلادهم هادفين تحقيق الغاية الوصول لمصر اللى بنحلم بيها؛ وانتهز الفرصة حتى اهنئكم بشهر رمضان المعظم والصوم المقدس، واشكركم على حرصكم الدائم الملتزم بمشاركة المؤتمر العام رغم مشقة السفر والصيام".

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار فى كلمته، أن المؤتمر العام يأتي بعد فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة وجميع أبناء الحزب عملوا على الارض بصورة مقدرة وجهود طيبة للغاية خلال الحملة الانتخابية للرئيس وهذا النجاح الساحق لنا جميعًا، وعلينا مسؤوليات جسيمة للعمل بخطوات قوية على الأرض في ربوع الجمهورية شرقًا وغربًا.

وتابع:" انتهز الفرصة الطيبة واتقدم باسمى ايات الشكر للثقة الغالية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لصدور قرار سيادته بالتعيين في مجلس الشيوخ وهذا مقعد المصريين الأحرار وليس لشخصي، وعلينا جميعا ان نكون أهل للثقة قدرا للمسؤولية والمهام، ولدي يقين بان جموع ابناء الحزب سيبذل اقصي طاقة للعمل علي خدمة بلادنا العزيزة دون تأخير".

وأشار إلي أن الحزب يجري عملية تنظيمية شاملة بهدوء ورصانة بدأها بتأسيس وحدة العلاقات الخارجية ووحدة للتنظيم اخرى التقييم والمتابعة، بالإضافة لانضمام العديد من القامات والشخصيات العامة والرموز الوطنية من بينهم اللواء اشرف هلال والدكتور فتحى خضير والدكتور إسلام أبو يوسف وآخرون.

وأوضح، أن هناك جولات مكثفة ودورات تأهيلية وتدريبية لكافة المستويات التنظيمية سوف تتزايد خلال الفترة المقبلة وعلينا الاستعداد التام لكافة الاستحقاقات الانتخابية سوءا علي صعيد المجالس النيابية والمحلية او الانتخابات الداخلية الفترة المقبلة، مؤكدا أن تقييم وقياس كل كيان سياسى سيكون بأيديهم وليس هناك محاباة او تمييز ومن يعمل سوف يحصد والقرار بأيديكم.

ووجه الدكتور عصام خليل، الشكر لكافة أبناء المصريين الأحرار علي الانتماء والثبات علي المبدأ وتقديري الكامل لكافة الجهود المتميزة للعمل العام وخدمة المواطنين والتواصل الشعبي الفاعل والنزول للشارع خلال فترة الحملة الانتخابية منذ اعلان الحزب ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحنا الرئاسي، وانني علي يقين بأن جميعنا يعمل لخدمة الوطن بعيدا عن المصالح الشخصية.

وجاءت كلمة المستشار القانوني للحزب محمد عثمان، وقال:" إنه من دواعي الفخر وجودنا تحت مظله حزب يحترم الضوابط والقوانين ويحرص دائمًا علي إنعقاد الجمعية العمومية دون مواربة أو تأخير، وذلك المؤتمر له طابع خاص بعد فوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، وأيضا ثقة القيادة السياسية اختيار رئيس حزب المصريين الأحرار الموقر عضوا بمجلس الشيوخ المصري".

وأضاف، أن حزب المصريين الأحرار يضرب النموذج والمثال في الالتزام والعمل الجاد وضوابط القوانين المصرية وتحقيق اللائحة الحزبية.

من جانبه، عرض المحاسب عاطف لمعي نائب رئيس الحزب للشئون المالية عرض التقرير المالي للحزب للسنة المالية 2023/2024، بكافة التفاصيل، ولم يبدئ أحد الأعضاء أسئلة أو اعتراض.

من جانبه هنأت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، جموع الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، وقالت:" أتوجه بجزيل الشكر للقائد ورئيس حزب المصريين الأحرار لمواقفه الوطنية الخاصة والتى دوما ما نتعلم منه القرار الصائب والتوقيت الهام والتحرك السريع واننا دوما ما نبادر بالخطوة لطالما كانت الرؤية صائبة وهادفة لخدمة مصر اولا وأخيرا، كما نتوجه بأسم ايات الشكر لكل قيادة وعضو بالحزب بذل مجهودا لدعم مرشحه الرئاسي خلال فترة غاية الحساسية والصعوبة وكان المصريين الأحرار حقًا اسمًا على مسمي".

وأضاف، أن ابناء الحزب على اختلاف الأمانات والمحافظات يعملون على الأرض والتواصل المباشر مع الشارع في حملة شعبية لدعم الرئيس السيسي مرشحنا في انتخابات الرئاسة، ومن الواجب ان اشكر كل واحد بأسمه ولكن لا يتسع المجال لذكر الأسماء.

وتابعت:" أن رئيس حزبنا ضحى ومازال من أجل كل فرد داخل الحزب كل الكلمات لا يمكن توفي حقه ولكن بفضل الله ومجهود كل فرد وعلي رأسه الدكتور عصام خليل هذه رسالة وصلت لكل من ينظر إلي الحزب فإننا نحب الكيان ونفديه بأرواحنا الحزب الوحيد الملتزم بتنفيذ اللائحة ".

وفندت تفاصيل نشاط وجهود الامانات خلال الفترة السابقة وأشادت بجهود شباب الحزب الامانات والعمل علي أرض الواقع، خلال الفترة الأخيرة عملنا علي أعادة هيكلة بعض الامانات وسنواصل حتي تغطية الجمهورية كلها بعد لقاءات وتدقيق وانتقاء أفضل الكوادر التي تحمل اسم حزبنا علما بأننا جميعا محل تقيم وتقويم بهدف تحقيق العمل المنشود وهو خدمة مصر.

أوضحت أن الحزب أبرم عدة بروتوكولات طبية وصحية سيتم إصدارها في شكل مجلد الكتروني لخدمة الاعضاء وذويهم، بالإضافة لعقد اتفاقيات مع جامعات دولية للتبادل الثقافي وايضا توفير منح لشباب المصريين ودورات تدريبية لتعظيم قدرات الشباب ومنها جامعة تشينغداو الصينية.

وتابعت :" أنه على الصعيد الدولي ايضا يمثل الحزب الان وفدا رفيع المستوى في دورة تطبيقية عن الحزام والطريق تنظمها جامعة بكين ويمثل مصر فيها 5 من أبناء المصريين الأحرار ضمن 25 شخصا حول العالم، وأيضا يلتقي الحزب عدة كوادر من المصريين بالخارج للانضمام، مع تأسيس الحزب وحدة العلاقات الخارجية لتعظيم سبل التواصل مع الاحزاب المماثلة حول العالم".



وشددت علي أنه علينا ان نواصل جهودنا بصورة مكثفة علي الأرض واود اطلاعكم بان الامانة المركزية وبعد موافقة وتصديق السيد رئيس الحزب سيتم اعلان وحدة تنظيم ومتابعة وتقييم لكل خطوة وتحرك، وايضا الجميع مطالبين بانهاء التشكيلات وصولا للشياخة والقري والنجوع، وانتهاء تسليمها وتنظيم لقاءات معهم بالامانة المركزية جميعا قبل يونيو المقبل.



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