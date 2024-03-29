الارشيف / اخبار العالم

صلاح يحصل على الملايين دون لمس الكرة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر صلاح يحصل على الملايين دون لمس الكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصبح صلاح أحد أكبر نجوم الممتاز منذ انتقاله إلى "آنفيلد" في صيف 2017، وأصبح المصري أيضا صاحب أعلى دخل في في 2022، بعد توقيع عقد جعله يكسب ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وحققت شركته التجارية "صلاح يو كيه كوميرشال" ربحا يزيد قليلا عن 5.4 مليون جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب، وفقا لأحدث وثيقة مالية للشركة – نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وتأتي أحد أرباح صلاح بعد أن جمع 27 مليون جينه إسترليني من الصفقات التجارية في ثلاث سنوات فقط.

وفي ايلول الماضي، حصل على 11 مليون جنيه إسترليني من الرعايات الشخصية مثل أديداس وأوبر وفودافون وبيبسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا