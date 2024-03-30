شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مستقبل مصر قاطرة زراعية للبلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت وثيقة خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للعام المالي 2023/2024 الضوء علي أهمية مشروع مستقبل مصر كأحد المشاريع المندرجة تحت لواء "مشروع الدلتا الجديدة" الذي يأتي تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 - ضمن المبادراتالرئاسية لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة.

ويقع المشروع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وقد تم إنشاؤه ضمن المشروع القومي للطرق، ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مساحة المشروع نحو ألف فدان، وتُقدّر تكلفته الاستثمارية بنحو 8 مليار جنيه.

يُعد المشروع قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصـدير الفائض، حيث أن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان.

ووفقا للوثيقة تم الانتهاء من استزراع مساحة 100 ألف فدان باستغلال المياه الجوفية بالمنطقة، وبلغت المساحة المستزرعة 350 ألف فدان في عام 2022 ، وذلك باستخدام 1600 جهاز ري محوري مطور، ويجري إنتاج أجود المحاصيل الزراعية من القمح والذرة والشعير .

وفي إطار خطة استصلاح واستزراع 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة، يجري نقل مياه الصرف المعالج بواسطة ترعة بإجمالي طول 170 كم عن 17 ۱۷ محطة رفع لتصل إلى أكبر محطة معالجة بطاقة 7.5 ملايين متر مكعب / يوم ، ومنها إلى أرض المشروع.

وحسب الوثيقة، يعتمد المشروع على خزانات المياه الجوفية، وهي ثلاثة خزانات الأيوسين - المايوسين - المغرة) وهي امتداد لمنطقة وادي النطرون وذلك بحفر الآبار الجوفية مع الوضع في الاعتبار المسافة البينية بين الآبار للحفاظ على الخزانات الجوفية وعدم السحب الجائر منها وتحقيق معايير التنمية المستدامة وجاري دخول مصدر مياه سطحي بمد ترعة مستقبل مصر بطول 41 كم لإمداد المشروع بطاقة 10 ملايين متر مكعب / يوم الزراعة حوالي 700 ألف فدان إضافية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 8 مليارات جنيه، وتشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي 500 كم وعرض 10 أمتار وحفر آبار مياه جوفية ومحطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية.

ويُوفّر المشروع حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة. يقوم المشروع بالإشراف على تنفيذ مشروع الصوب الزراعية بمنطقة (اللاهون) بمحافظة الفيوم بمساحة حوالي 16 ألف فدان بإجمالي حوالي 180 صوبة (إسباني - مصري) لزارعة محاصيل الخضروات فلفل ألوان - طماطم - فاصوليا خضراء)، ونباتات طبية وعطرية، وزراعات الفاكهة وزهور القطف لغرض التصدير.

ويقوم مشروع مستقبل مصر بالإشراف على تنفيذ مشروعي المنيا وبني سويف لاستصلاح مساحة حوالي 80 ألف فدان ومن المخطط لها زراعة محاصيل قصب السكر والقمح والذرة الصفراء والفول البلدي والبرسيم الحجازي).