شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين.. ويقدم التهنئة لأعضاء المجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، أول جلسة لحلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، التي عقدت في النادي النهري للمحامين بالمعادي، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي جرت يوم 23/3/2024، على منصب النقيب وعضوية المجلس.

في بداية كلمته عبر نقيب المحامين عن سعادته لوجوده بين أبناءه المحامين الجدد، وترأسه لجلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة انضمامهم لنقابة المحامين.

وتقدم عبد الحليم علام، بالتهنئة إلى أعضاء مجلس نقابة المحامين الجديد، قائلًا: «ة أهنئ كل زملائي في أعضاء مجلس النقابة الجديد، وأتمنى أن يؤدي المجلس الجديد دوره ويعمل لصالح الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه يقدر ويحترم كل اختيارات الجمعية العمومية.

وأضاف أن بعد جلسة حلف اليمين ينتقل كلًا منكم من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب أستاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة، متابعًاأنتم الآن تمثلون رسالة سامية ألا وهي مهنة المحاماة، فيجب أن تحسنوا أدائها.

وطالب نقيب المحامين من الأعضاء الجدد، بضرورة الاهتمام بالقراءة وكثرة الإطلاع، وذلك لإثراء الثقافة العامة عندهم، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتم المحام بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.

واستكمال المحامي مبدع، والقاضي مرجح؛ فهو الذي يعد صحيفة الدعوى، ومذكرات الدفاع، ويقدم للقاضي كافة الأسانيد والنصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة التي يترافع فيها، والقاضي مرجح لما يسمع ويقدم أمامه.

وحث عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد، على ضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.

ووجه نقيب المحامين، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة.

وحضر جلسة حلف اليمين من أعضاء المجلس، ؛ أبوبكر ضوة، محمود الداخلي، عمر هريدي، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، ممدوح عبدالعال، ربيع المواني.

جلسة نقابة المحامين لحلف اليمين لأعضاء مجلس النقابة الجدد