انت الان تتابع خبر الكشف عن المرشحين لخلافة كلوب والان مع التفاصيل

وكان ألونسو على رأس المرشحين لتدريب ليفربول في الموسم المقبل بعد إعلان الألماني يورجن كلوب أن الموسم الحالي هو الأخير له في أنفيلد.

وبحسب موقع "ذي أتلتيك" البريطاني فقد جمعت مكالمة هاتفية المدير الرياضي الجديد في ليفربول ريتشارد هيوز ووكيل ألونسو إيناكي إيبانيز الذي أبلغه قرار المدرب بالبقاء مع باير ليفركوزن.

وأوضحت الصحيفة أن قرار ألونسو لم يكن مفاجئا بالنسبة لإدارة ليفربول لكنه كان كذلك بالنسبة للجماهير التي شعر كثير منها بالصدمة إذ كانوا يرون ألونسو الأنسب لتعويض كلوب.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول كان يشعر بأن ألونسو سوف يتخذ هذا القرار حيث تواصلوا معه بعد ساعات قليلة من إعلان كلوب رحيله في كانون الثاني الماضي.

وزادت: "كان الرد بأن المدرب الإسباني يركز على موسمه مع ليفركوزن ومن غير المرجح أن يكون متاحا في الصيف المقبل".

وخرج ألونسو في مؤتمر صحفي أمس الجمعة فأعلن البقاء مع ليفركوزن.

وأشارت الصحيفة إلى وجود 7 مرشحين لخلافة كلوب، وشرحت واقعهم كالتالي:

روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة: يحظى بتقدير كبير بعد التتويج بالدوري البرتغالي بعد غياب 19 عاما. أسلوبه الهجومي متميز ومشابه لنهج كلوب وشرطه الجزائي 10 ملايين يورو فقط.

روبرتو دي زيربي مدرب برايتون: نجح في تطوير العديد من اللاعبين مثل أليكسيس ماك أليستر قبل رحيله إلى ليفربول ومويسيس كايسيدو الذي انتقل إلى تشيلسي.

جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا: ينتهي عقده مع الماكينات بعد نهاية كأس أمم أوروبا 2024 في الصيف، سبق أن حقق نجاحات كبيرة مع لايبزيج وبايرن ميونخ.

سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان: يقود نيراتزوري في موسم استثنائي، لكن رحيله لن يكون سهلا لأنه لا يجيد اللغة الإنجليزية.

باولو فونسيكا مدرب ليل: عقده سينتهي في الصيف المقبل.

توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ: سيرحل عن بايرن ميونخ في الصيف المقبل، وله خبرات كبيرة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

توماس فرانك مدرب برينتفورد: يمتلك أسلوبا يشبه يورجن كلوب وقد يكون توليه قيادة ليفربول خطوة كبيرة في مسيرته.