ترامب ينشر صورة مسيئة لبايدن والحزب الديمقراطي يتهمه بالتحريض على العنف (صورة)

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتحريض على العنف ضد خلفه جو بايدن بعد أن نشر صورة لرئيس البيت الأبيض وهو مقيد في الجزء الخلفي من شاحنة.

وقد شارك الرئيس السابق، أمس الجمعة، مقطع الفيديو على حسابه عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ويتضمن صورة لبايدن مرسومة على الباب الخلفي لشاحنة صغيرة.

وتظهر الصورة الرئيس الأمريكي مقيدا من يديه وكاحليه، وقد وضعت على سيارة قال ترامب إنها شوهدت في لونغ آيلاند نيويورك يوم الخميس، حيث حضر حفل تأبين لضابط شرطة قتل مؤخرا. كما تم تزيين الشاحنة بملصق "ترامب 2024" وأعلام تدعم الشرطة.

وسرعان ما أدانت حملة بايدن الفيديو مؤكدة أنه يشير إلى الإضرار بالرئيس. وقال مايكل تايلر مدير الاتصالات في حملة جو بايدن: "هذه الصورة من دونالد ترامب هي نوع من الهراء الذي تنشره عندما تدعو إلى حمام دم".

وأضاف "ترامب يحرض بانتظام على العنف السياسي، وحان الوقت لأن يأخذه الناس على محمل الجد - فقط اسألوا ضباط شرطة الكابيتول الذين تعرضوا للهجوم في أثناء حماية ديمقراطيتنا في 6 يناير".

وردت حملة ترامب قائلة إن الديمقراطيين يشجعون على العنف ضد عائلة ترامب، وقال المتحدث ستيفن تشيونغ: "كانت تلك الصورة على الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة تسير على الطريق السريع.. الديمقراطيون والمجانين لم يدعوا إلى العنف الدنيء ضد الرئيس ترامب وعائلته فحسب، بل إنهم في الواقع يستخدمون النظام القضائي كسلاح ضده".

واستشهد تشيونغ بتعليق أدلى به بايدن في عام 2018 قال فيه: "لو كنا في المدرسة الثانوية، لأخذته [ترامب] إلى خلف صالة الألعاب الرياضية وضربته بشدة".

هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها الرئيس السابق منشورات تحتوي على صور عنيفة لمعارضيه. ففي العام الماضي، قبل توجيه الاتهام إليه في نيويورك، نشر ترامب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لنفسه وهو يحمل مضرب بيسبول بجوار صورة المدعي العام ألفين براغ.

وفي عام 2017، شارك ترامب مقطع فيديو تم التلاعب به وهو يضرب كرة الغولف في وجه هيلاري كلينتون، التي سقطت أرضا. وقد شارك مقطع فيديو آخر مشابها يظهر فيه بايدن في أكتوبر الماضي.