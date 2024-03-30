اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين ضد الحكومة في تل أبيب ومطالبات بإبرام صفقة تبادل أسرى

أفادت صحيفة هآرتس" الإسرائيلية، بأنّ آلاف الإسرائيليين يحتجون ضد الحكومة في تل أبيب ويطالبون بالإفراج عن الأسرى في غزة وإبرام صفقة تبادل فورية.
واندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين، حيث أُشعلت النيران في المكان، وفق الصحيفة.
في وقت سابق، أكّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المتواجدين في قطاع غزة، في تصريح، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هو العائق الرئيسي في طريق رؤية أبنائنا"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وسط كارثة إنسانية في القطاع.
ولفتت العائلات، إلى أنّ "سلوك نتانياهو جريمة، وإذا لم نفعل كل شيء لإزاحته فلن نرى أولادنا"، معلنة أنّ "من الآن سنطالب بإسقاط نتنياهو وسنحتج للإطاحة به".
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