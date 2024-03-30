شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده لدعم الأهالى من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح خلال شهر رمضان الكريم.

وعلى جانب آخر، أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مبادرة شهر الخير لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمحافظة أسيوط، وذلك استكمالا لدعم الأهالى بالمحافظات.

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، فقد انطلق من البداية على أسس سليمة وخطة دقيقة تستهدف توصيل الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، كما أنها نجحت فى توحيد الجميعات والمنظمات الأهلية ووضع منهج دقيق وعلمى تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادى بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.

