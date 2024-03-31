شكرا لقرائتكم خبر عن غياب طفلك عن المدرسة دون عذر مقبول يعرضك لغرامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقب قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، أولياء الأمور حال تخلف أطفالهم عن حضور المدرسة أو انقطاع الطالب عن الحضور دون عذر مقبول ،حيث تص القانون غلى غرامة قدرها 10 جنيهات حال تخلف طفلك عن المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب.

وقد حددت المادة التاسعة عشر من قانون التعليم، إنه في حالة عدم حضور الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره.

وفي حالة امتناع ولي الأمر عن تسلم الخطاب يتم تسليمه إلى القسم أو المركز أو العمدة، لتسليمه إلى ولي الأمر، وفي حالة عدم حضوري إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب، أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

وفي حالة تكرار المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.