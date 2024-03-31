شكرا لقرائتكم خبر اعتقال 9 جدد في مجزرة موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أنه تم اعتقال 9 أشخاص جدد في طاجيكستان بآسيا الوسطى، بعد أسبوع من مذبحة موسكو، عقب الهجوم على مركز كروكوس سيتي هول للمناسبات، ومقتل أكثر من 140 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الرسمية، أن الأشخاص الذين زعم أن لهم صلات بالمشتبه بهم الرئيسين الـ4 المحتجزين في موسكو، تم احتجازهم في إحدى ضواحي العاصمة الطاجيكية دوشانبه.

وارتفع عدد قتلى هجوم الأسبوع الماضي إلى 144، ووصل عدد الجرحى إلى 382، حسب السلطات الروسية.