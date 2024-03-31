بريطانيا تحقق في طعن صحفي إيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الشرطة البريطانية إن محققين في مجال مكافحة الإرهاب يحققون في تعرض الصحفي البارز في تلفزيون «إيران إنترناشيونال»، بوريا زراعتي، لعملية طعن خلال خروجه من منزله في لندن.
وذكرت قناة «إيران إنترناشيونال»، أن الهجوم وقع بواسطة أشخاص عدة، وتعرض للجرح. وأضافت، بأنه نقل إلى المستشفى وحالته مستقرة، بينما فتحت شرطة لندن تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادثة.
وانضم بوريا زراعتي إلى قناة «إيران إنترناشيونال»، التي تبث باللغة الفارسية من لندن، مقدما لبرنامج حواري تحت عنوان «الحديث الأخير».
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