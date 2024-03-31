مسلحون يهاجمون نقاطا عسكرية لقسد السورية

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- بواسطة أيمن الوشواش - هاجم مسلحون محليون عدة نقاط عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة بريف دير الزور بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجم مسلحون محليون عدة نقاط عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة بريف دير الزور بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد «شن مسلحون محليون هجوما مستخدمين الأسلحة الرشاشة، استهدفوا من خلاله، نقاطا عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية على ضفاف نهر الفرات بحي اللطو في بلدة ذيبان شرقي دير الزور. ووفق المرصد «تشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تصعيدا لافتا في الهجمات المسلحة من قبل مسلحين محليين بتوجيهات من حزب الله اللبناني في ريف دير الزور الشرقي».

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