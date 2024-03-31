شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي: استهداف القوات الدولية بلبنان خطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس عن إدانته للحادث الخطير الذي استهدف آلية للقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، أجرى رئيس الحكومة اتصالا بالقائد العام لقوات «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو، معبرا عن تضامنه مع القوات الدولية بعد الاستهداف.

وأصيب 3 مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجم لبناني أمس أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق، عندما وقع انفجار بالقرب من موقعهم وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي.