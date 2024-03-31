شكرا لقرائتكم خبر اجتماع مصري أردني فرنسي لوقف التهجير القسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اجتماع وزاري تستضيفه مصر لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

ويضم الاجتماع إضافة إلى الصفدي، وزيري خارجية مصر وفرنسا، لبحث تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتطالب مصر والأردن بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتعارضان تهجير الفلسطينيين من القطاع أو عملية برية في رفح جنوب القطاع، تهدد إسرائيل بشنها بسبب تداعياتها الكارثية على المدينة المكتظة بالفعل بالنازحين من شمال القطاع.

وشاركت مصر والأردن ودول أخرى في عمليات إنزال جوي للمساعدات لسكان قطاع غزة.