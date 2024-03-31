شكرا لقرائتكم خبر اجتماع مصري أردني فرنسي لوقف التهجير القسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اجتماع وزاري تستضيفه مصر لبحث تطورات الأوضاع في غزة.
ويضم الاجتماع إضافة إلى الصفدي، وزيري خارجية مصر وفرنسا، لبحث تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وتطالب مصر والأردن بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتعارضان تهجير الفلسطينيين من القطاع أو عملية برية في رفح جنوب القطاع، تهدد إسرائيل بشنها بسبب تداعياتها الكارثية على المدينة المكتظة بالفعل بالنازحين من شمال القطاع.
وشاركت مصر والأردن ودول أخرى في عمليات إنزال جوي للمساعدات لسكان قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع مصري أردني فرنسي لوقف التهجير القسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.