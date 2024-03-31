شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لدور حضانة الأطفال حددها القانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الطفل كل ما يخص أمور الحضانة وضوابطها حرصا على الأطفال، والأغراض التي تهدف لها دور حضانة الأطفال، حيث نصت المادة 31 من قانون الطفل على أنه يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.

ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

وتنص المادة 31 مكررا على أن ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، ويسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.

ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.

فيما نصت المادة 32 على أن تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1-رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

2-تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.

3-نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.

4-تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.

5-تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.

ويجب أن يتوفر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

