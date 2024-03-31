"النشرة": سرقة مساكب زعتر في بلدات شمال الليطاني من قبل مجموعة من النازحين السوريين

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "عددا من النازحيين السوريين اقدم على سرقة مساكب من الزعتر البلدي المزروع في عدد من بلدات شمال الليطاني".

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