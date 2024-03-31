شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة حكومية: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة 100% بالإضافة لوجود فائض تصديري في منتجات الجبن والألبان نظرًا لزيادة كميات الإنتاج من الألبان التي تجاوزت 7.5 مليون طن سنويا.

وتشير الوثيقة الحكومية، إلي أنه وفقا للإحصاءات الصادرة في مارس 2023 ، بلغ بالفعل عدد مراكز تجميع الألبان المعتمدة من قبل رابطة تجميع الألبان 130 مركزا مقابل 120 مركزا في 2022 ، وليصل بذلك إجمالي عدد مراكز تجميع الألبان إلى 826 مركزا ، ويتراوح متوسط إنتاج المركز الواحد من 20 إلى 30 طنا يوميا.

ووفقا للوثيقة الحكومية فإن تطوير صناعة الألبان يُحقق مردودًا صحيًا واقتصاديًا على درجة بالغة من الأهمية، حيث يُسهم هذا التطوير في رفع نصيب الفرد من الحليب، وتوفير الألبان النظيفة ذات المواصفات الصحية والجودة العالية والخالية من مُسبّبات الأمراض، مما يُحافظ على صحة وسلامة المستهلك