ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء إثيوبيا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا آبي أحمد علي، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس وزراء إثيوبيا تيميسغن تيرونه.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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