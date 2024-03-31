شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يطالب بفتح الأبواب أمام الصحافة العربية لنقل ما يحدث بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب خالد البلشى، نقيب الصحفيين، بوقف العدوان الوحشى على الشعب الفلسطينى، داعيا لقطع كل العلاقات مع الكيان الصهيونى.



وأضاف خالد البلشى خلال كلمة له فى المؤتمر التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين مع الشعب الفلسطينى فى ذكرى يوم الأرض، وتزامنا مع العيد الـ 83 لانشاء النقابة :"لدينا أكثر من 2 مليون نازح و11870 حالة اعتقال"،مطالبا بفتح الأبواب أمام الصحافة العربية والعالمية لتشارك الشعب الفلسطينى فى نقل الحقيقة.



ووجه خالد البلشى التحية لصمود الشعب الفلسطينى ولصمود الصحفيين الفلسطينيين، مضيفا:" لا حل أمامنا سوى الحرية، حرية الصحافة هى المخرج وليس أمامنا سوى الدفاع عنها وعاشت فلسطين حرة وتحيا مصر".



ولفت خالد البلشى نقيب الصحفيين، إلى أنه تمت دعوة الزملاء الفلسطينيين، تقديرًا لصمودهم، وصمود الشعب الفلسطينى الأسطورى فى وجه العدوان الصهيونى، وتأكيدًا من النقابة المصرية فى عيدها الثالث والثمانين على أن أبوابها ستظل مفتوحة لنصرة القضية الفلسطينية، وإحياءً ليوم الأرض الفلسطينى، واستبسال الفلسطينيين فى الدفاع عن أرضهم ضد محاولات التهويد والتهجير.



نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، إفطارها السنوى فى ذكرى العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين، يوم 31 مارس 1941م، متضمنًا وجبات صيامية للزملاء المسيحيين.



شارك فى الإفطار، الذى يأتى متزامنًا مع يوم الأرض الفلسطينى 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلى الوحشى على الشعب الفلسطينى، عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.



وأعقب حفل الافطار مؤتمر تضامنى مع الشعب الفلسطينى فى ذكرى يوم الأرض، يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين.