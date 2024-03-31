شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام "الصحفيين": القضية الفلسطينية هى قضية الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن يوم الأرض هو اليوم المجيد فى تاريخ القضية الفلسطينية، مضيفا أن النقابة لم تتوانى فى مساندة الشعب الفلسطينى.

وأضاف جمال عبد الرحيم خلال كلمة له فى المؤتمر التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين مع الشعب الفلسطينى فى ذكرى يوم الأرض، وتزامنا مع العيد الـ 83 لإنشاء النقابة، إن القضية الفلسطينية قضية الشعب المصرى، مشيرا الى أن نقابة الصحفيين هى قلعة الحريات فى مصر والشرق الأوسط.

ولفت الى أن نقابة الصحفيين هى أول نقابة فى مصر والشرق الأوسط تحظر جمعيتها العمومية قرارا صريحا بحظر التطبيع مع الكيان الصهيونى، متابعا :"نقابة لها تاريخ ونحتفل اليوم بمرور 83 عاما على إنشاء النقابة".

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، إفطارها السنوى فى ذكرى العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين، يوم 31 مارس 1941م، متضمنًا وجبات صيامية للزملاء المسيحيين.

شارك فى الإفطار، الذى يأتى متزامنًا مع يوم الأرض الفلسطينى 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلى الوحشى على الشعب الفلسطينى، عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.

وأعقب حفل الافطار مؤتمر تضامنى مع الشعب الفلسطينى فى ذكرى يوم الأرض، يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين.