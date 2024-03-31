شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الثقافي الفلسطيني: لا ننسى لمصر ولنقابة الصحفيين موقفهما النبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ناجى الناجى، المستشار الثقافى لسفارة فلسطين بالقاهرة، الشكر لنقابة الصحفيين المصريين، الحاضنة الحقيقية، منذ اليوم الأول للعدوان الصهيونى على قطاع غزة.

وأضاف ناجى الناجى، خلال كلمة له فى المؤتمر التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين مع الشعب الفلسطينى فى ذكرى يوم الأرض، وتزامنا مع العيد ال 83 لانشاء النقابة، أن نقابة الصحفيين المصريين هى الرائدة والسباقة فى تسليط الضوء على ما يعانيه الشعب الفلسطينى، متابعا :"الأبطال الحقيقيين هم كل من صمدوا فى فلسطين والذين يدافعون عن الأرض الفلسطينية، لا ننسى لمصر ولنقابة الصحفيين موقفهما النبيل مع الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية".

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، إفطارها السنوى فى ذكرى العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين، يوم 31 مارس 1941م، متضمنًا وجبات صيامية للزملاء المسيحيين.

شارك فى الإفطار، الذى يأتى متزامنًا مع يوم الأرض الفلسطينى 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلى الوحشى على الشعب الفلسطينى، عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.

وأعقب حفل الافطار مؤتمر تضامنى مع الشعب الفلسطينى فى ذكرى يوم الأرض، يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين.