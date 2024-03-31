شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": التحالف الوطنى ينفذ ما تنشده الدولة من حماية اجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي له دور محوري ورائد في تقديم مساندة واضحة للأسر الأكثر احتياجا.

وأشار رئيس الحزب إلى أن التحالف الوطني الأهلي من خلال مؤسساته الـ 34 وانتشار مقراته في المحافظات المختلفة استطاع أن يكون جزء مهم في تنفيذ ما تنشده الدولة من حماية اجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف أن التحالف بجانب دوره التنموي المعتاد ومبادراته غير المسبوقة فإن التحالف من بداية رمضان استطاع من خلال مؤسساته أن يلعب دورا هاما في سد احتياجات الأسر والأفراد الأكثر احتياجا وخاصة من المواد الغذائية بمختلف أشكالها سواء كان في صورة معلبة أو في كراتين أو من خلال وجبات ساخنة.

وثمن الحزب ما يقوم به التحالف الذي يؤكد كل يوم على أنه يؤدي دوره المجتمعي والذي استند لدراسة ومعرفة بجغرافية مصر الداخلية وأثبت قدرته علي بلورة نموذج موحد يعمل في اتجاه واحد وهو دعم الوطن داخليا والمشاركة بقوة في دعم الأشقاء في البلدان المجاورة.