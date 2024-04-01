3 مفاجآت تنتظر المصريين في استهلال الجمهورية الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب المصريون عددا من المفاجآت سيعلن عنها غدا، خلال أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشير التوقعات إلى أن المصريين سيكونون على موعد مع 3 مفاجآت رئيسية، تتمثل الأولى في تشكيل حكومة جديدة، والثانية تدشين مقر مجلس الشعب الجديد ونقل الحكومة بالكامل خارج مدينة القاهرة للمرة الأولى، والثالثة رفع أعلى سارية في العالم بمقر الحكومة المصرية الجديدة بالعاصمة الإدارية.

ووفقا للكاتب الصحفي نشأت الديهي، سيلقي الرئيس السيسي خطابا سياسيا مهما يعرض فيه السياسة العامة للدولة خلال المرحلة القادمة عبر خارطة طريق جديدة، وسيرفع الرئيس العلم على أطول سارية في العالم ليرفرف في سماء الجمهورية الجديدة إيذانا ببداية عهد جديد، وستكون هناك حكومة جديدة تماما وسياسات جديدة ووزراء جدد، يستطيعون تنفيذ فكر الرئيس في ولايته الجديدة لخدمة الوطن والمواطن.

وكشف أن الحكومة الجديدة ستضم شخصيات وأسماء بارزة ولامعة وذات خبرة دولية عريضة، وسيختفي الكثير من الأسماء التي أخفقت أو أرهقت في إدارة ملفاتها، وسيكون هناك مجلس محافظين جديد يستطيع إدارة الملفات المحلية بشكل مختلف يتماشى مع التحديات الكبرى، ومجلس أعلى للإعلام والهيئات الوطنية للإعلام والصحافة ورؤساء تحرير جدد الذين يستطيعون إيصال رسالة الدولة في الداخل والخارج وقادرون على ملاحقة التطورات التكنولوجية الهائلة في علوم الإعلام واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيكون هناك خطاب سياسي وثقافي جديد يرتقي لطموحات مصر الجديدة في فترة حكم الرئيس الجديدة.

وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي بنسبة 89.6%، لينال ثقة المصريين بقيادة البلاد لست سنوات مقبلة.

ودأب رؤساء مصر على أداء اليمين الدستورية في مقر البرلمان بوسط القاهرة، وهو مقر تاريخي وشهد عددا من الأحداث المهمة، وسبق أن أدى فيه الرئيس السيسي اليمين الدستورية في 2018، إلا إنه من المتوقع أن يكون أداء الرئيس المصري لليمين الدستورية هو أول تدشين لمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المفاجآت المتوقعة خلال أداء اليمين الدستورية: