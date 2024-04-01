شكرا لقرائتكم خبر مخطط حوثي لتهجير اليمنيين من الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر يمنية رسمية بدء عمليات تهجير قسري تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية للمواطنين في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وأشار وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، إلى أن لجنة تابعة لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي قامت بتسجيل عدد الأسر والمواطنين في رأس عيسى والتي تتكون من ثلاث قرى هي دير الزحيفي ودير الولي وقرية ضبرة، تمهيدا لنقلهم خارج المنطقة على خطى ما تقوم به إسرائيل في غزة.

وحذر القديمي من تهجير المواطنين، موضحا أن الميليشيات تسعى إلى تحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية حسب المخطط الذي يتم العمل عليه من قبلهم ومن أجل العمل بأريحية دون وجود مواطنين في المنطقة، مؤكدا أن العمل جار بإشراف خبراء إيرانيين وأجانب آخرين يتواجدون بين حين وآخر، وفقا لـ»العربية نت».

وأضاف «إن الميليشيات تقوم بشق طريق مختصر إلى رأس عيسى من منطقة المملاح على الساحل بدلا من الطريق الرئيسي، ليسهل نقل المشتقات النفطية وما يتم تهريبه من هذا الميناء، كاشفا عن سعي إيران لتحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية تعود عليهم بالمنافع عبر ميليشيات الإرهاب الحوثي.

وتابع «بدأ الإيرانيون في التخطيط لجني ثمار دعمهم لهذه الميليشيات، لذا نقولها دائما «تحرير الحديدة هو الطريق لتحرير كل اليمن».

على صعيد آخر، أكد تقرير حديث صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في اليمن، أن ألغام ميليشيات الحوثي أزهقت أرواح 1219 من المدنيين خلال السنوات 2018-2024، بعد أن أصبح البلد مستنقعا للألغام.