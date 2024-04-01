خطة سودانية لإعادة الكهرباء والمياه لأم درمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات المسلحة السودانية وحكومة ولاية الخرطوم عن خطة عاجلة لإعادة تشغيل الكهرباء والمياه وسط أم درمان.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان صحفي نشرته على صفحة «فيس بوك» أمس، «إن الخطة تشمل تدشين 25 عربة لصيانة خطوط الكهرباء وصيانة محطتي الكهرباء الرئيستين في شارع الأربعين وبيت المال والبدء في صيانة عاجلة محطة مياه بيت المال».

وأضافت «إن الخطة تتضمن الشروع في توريد بقية قطع الغيار الضرورية للكهرباء والمياه وافتتاح مكتب توزيع الكهرباء بأم درمان، والشروع في نظافة الطرق من مخلفات الحرب التي تسببت فيها ميليشيات آل دقلو الإرهابية، والعمل لافتتاح مراكز الشرطة».