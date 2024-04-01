طالبان تحتجز مواطنين أمريكيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم حكومة طالبان أمس أن بعض المواطنين الأمريكيين، محتجزون في أفغانستان، لانتهاكهم قوانين البلاد.

وقال ذبيح الله مجاهد لقناة «طلوع» التلفزيونية الأفغانية «إنه يفترض أن هناك مواطنين أمريكيين اثنين وأكد أيضا وجود محادثات مع مسؤولين أمريكيين».

وأضاف «إنه عندما يسافر مواطنون أجانب إلى أفغانستان، يجب أن يتبعوا القوانين الأفغانية» وتابع «إذا انتهكوا القواعد، بالطبع، سيواجهون عواقب قانونية».

ولم يتم إطلاق سراح متطرف يميني نمساوي، إلا في نهاية فبراير الماضي، بعد تسعة أشهر من حبسه، وكانت طالبان قد اعتقلته بتهم التجسس.