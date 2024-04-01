شكرا لقرائتكم خبر 12 قتيلا ومصابا في ديار بكر بسبب الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي شخص واحد حتفه وأصيب 11 آخرون في أعمال عنف اندلعت في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، الذي تقطنه أغلبية كردية، فيما تجرى انتخابات السلطات المحلية بجميع أنحاء البلاد أمس.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية أن هناك صراعا في منطقة صور بالمدينة، حول انتخاب رئيس البلدية، وأضافت أن هؤلاء المتورطين استخدموا الأسلحة النارية والحجارة والعصي. ولم يتضح من المسؤول على الفور عن أعمال العنف.

وقد فتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها أمس لإجراء الانتخابات البلدية، حيث تتجه الأنظار إلى السباق للسيطرة على المركز الاقتصادي للبلاد، إسطنبول والعاصمة أنقرة.