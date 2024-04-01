المملكة تهنئ الحكومة الفلسطينية الجديدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ناقش وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى «الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى «الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». واستعرض الاتصال التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع». وهنأ وزير خارجية المملكة الدكتور محمد مصطفى بتكليفه تشكيل الحكومة الفلسطينية وبتوليه منصب وزير الخارجية الفلسطيني، متمنيا التوفيق والنجاح له، والحكومة الفلسطينية الجديدة في خدمة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها.

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