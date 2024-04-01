53 قتيلا في حلب حصيلة غارات إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بارتفاع حصيلة الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب مدينة حلب إلى 53 قتيلا.

وقال المرصد «إن القتلى هم 38 من قوات النظام، وسبعة من حزب الله اللبناني، وثمانية من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية».

وأضاف «إن الغارات استهدفت مستودعا للأسلحة لحزب الله اللبناني، في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي، ويقع بالقرب منه مركز للتدريب لقوات النظام، كما استهدفت معامل الدفاع في السفيرة شرقي حلب»، وأشار إلى أنه لم يتم توثيق سقوط قتلى من المدنيين في القصف الإسرائيلي بعكس الرواية الرسمية السورية.

وكان مصدر عسكري سوري قال «إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة».