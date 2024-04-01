شكرا لقرائتكم خبر الأردن يتصدى للمحرضين ويوقف مثيري الشغب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مديرية الأمن العام الأردني توقيف عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة، وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية ألقت القبض على عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة إثر قيامهم بأعمال شغب وتخريب، وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على المركبات بالطريق العام.

وتابع «جرى ضبط الأشخاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم»، مؤكدا أن مديرية الأمن العام ستتعامل بحزم ودون تهاون مع كل من يعتدي على أمن المجتمع ويستهدف التخريب والإضرار بالممتلكات والمقدرات، وتعطيل حياة المواطنين والاعتداء على حقوقهم من خلال محاولة قطع الطريق.

وأضاف أن العمل جار لمتابعة كل من يثبت تورطه بالمشاركة والتحريض على إثارة الشغب والتخريب، وأنه سيصار إلى متابعتهم حتى القبض عليهم وتقديمهم ليد العدالة.

من جهته أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، رفضه استغلال العدوان على غزة للتحريض على الأردن، وقال في تغريدة على حسابه الشخصي على منصة «إكس»، «الأردن لطالما كان صوتا عقلانيا ومؤثرا في دعم الفلسطينيين، واستغلال العدوان الإسرائيلي على غزة لتأليب الناس والتحريض على استقرار المملكة أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يخدم أهل غزة». وأضاف أن معارك التنظيمات ضد الدولة الوطنية العربية أبعد ما تكون عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين والدفاع عنها.