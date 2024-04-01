فلسطين تحذر من ترتيبات إسرائيلية مريبة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس حرب الإبادة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم 177 على التوالي والتي تخلف يوميا المزيد من الشهداء والإصابات والمفقودين بمن فيهم الأطفال والنساء، وتعمق جراح النزوح المتواصل بحثا عن مكان آمن في قطاع غزة لا يتوفر. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس حرب الإبادة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم 177 على التوالي والتي تخلف يوميا المزيد من الشهداء والإصابات والمفقودين بمن فيهم الأطفال والنساء، وتعمق جراح النزوح المتواصل بحثا عن مكان آمن في قطاع غزة لا يتوفر. وقالت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «إن إسرائيل تقوم بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة من خلال ترسيم ما يسمى بالمنطقة العازلة التي تلتهم مساحة واسعة من القطاع، وتقوم بتقطيع أوصاله من خلال شق طرق عرضية وطولية وتحويله إلى مناطق معزولة بعضها عن بعضه كما هو الحال في فصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، وكذلك ما يروج له الإعلام العبري بشأن تطويق وعزل رفح ومنطقتها، في ظل إغلاق شامل لكامل حدود القطاع والإمعان في تدميره منطقة تلو الأخرى وتحويله إلى مكان غير صالح للحياة البشرية».

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