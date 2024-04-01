شكرا لقرائتكم خبر عن متى لا يُعد اختراعك فى نظر القانون جديدا أو براءة اختراع؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة الثالثة من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر برقم 82 لسنة 2002، على بعض الحالات التي بموجبها لايعتبر الاختراع جديدًا، وبالتالي لايمكنك توثيقه وفقًا لأحكام القانون، فقد نص على الحالات التالية:

1. إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.

2.إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة .

3.لا يعد إفصاحا في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع .