شكرا لقرائتكم خبر عن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية حدد ضوابط عمليات نقل وزرع الخلايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010، بعض الضوابط التي تنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء خاصة من الأطفال لذويهم، وذلك لحماية الطفل من جريمة تجارة الأعضاء واستغلاله لتحقيق مكاسب مادية .

ونص القانون أنه يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء، كما يجوز نقل وزرع الخلايا الأم بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء.

وأكد التشريع أيضا على أنه عند عملية نقل الأعضاء بين الأشقاء يشترط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.