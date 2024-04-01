ارتفاع الحرارة وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الإمارات اليوم الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - طقس الإمارات .. توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون حالة الطقس اليوم الاثنين، غائماً جزئياً بوجه عام، وتستمر السحب المتوسطة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جنوباً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

رياح شمالية غربية في الإمارات

وأوضح المركز، أن حركة الرياح شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/ساعة، على أن يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:18 والمد الثاني عند الساعة 04:45 والجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:40

موج خفيف قي بحر عمان

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 الثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:36

وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين في مدن الامارات العربية المتحدة كالاتي :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 21 75 25

دبي 29 22 80 30

الشارقة 30 19 80 30

عجمان 29 22 85 35

أم القيوين 28 18 85 35

رأس الخيمة 31 21 75 30

الفجيرة 31 22 75 25

لعـين 32 19 60 20

ليوا 34 18 75 20

الرويس 31 20 75 25

السلع 33 19 65 35

دلـمـا 29 21 80 30

طنب الكبرى 27 23 75 45

الصغرى 27 23 75 45

أبو موسى 27 23 80 45

طقس الامارات العربية المتحدة أول أمس السبت

كما شهد طقس الامارات رطبًا على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف إلى غائم وتزداد كميات السحب المتوسطة تدريجيًا، مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة ليلاً غرباً مع ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة، لتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

طقس الامارات أمس الاحد

كما كانت حالة الطقس أمس الاحد غائم أحياناً، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية غربية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:58 والمد الثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 10:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:26

حالة الموج في بحر عمان

وفي في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 00:23، والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 08:01

حالة البحر في الخليج العربي

كما شهد البحر في الخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:09 والمد الثاني عند الساعة 03:34، والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:08