شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد الجهات المصرح لها إلحاق المصريين للعمل بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الجهات التي لها الحق في مزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل، حيث نصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:

1) الوزارة المختصة.

2) الوزارات والهيئات العامة.

3) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

4) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

5) شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

6) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.