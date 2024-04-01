شكرا لقرائتكم خبر عن عضو نقابة المحامين: ملف العلاج والمعاشات على رأس أولويات مجلس النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المجيد هارون، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن ملف العلاج والمعاشات على رأس أولويات مجلس النقابة فى دورته الجديدة، مشيرا الى أن أكاديمية المحاماة مطلب كل المحامين وأن مجلس النقابة سيتخذ خطوات جادة لبدأ العمل بالأكاديمية.

وأضاف عبد المجيد هارون فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أكاديمية المحاماة تحتاج الى استراتيجية وأيديولوجية مختلفة عما ورد بشأنها، موضحا أنه سيتم توقيع برتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية بشأن أكاديمية المحاماة.

ووجه عبد المجيد هارون، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الشكر للجمعية العمومية التى حرصت على المشاركة فى انتخابات النقابة وخروجها بالشكل الذى يليق بنقابة المحامين، مؤكدا أنه لم يتم رصد أى مخالفات خلال العملية الانتخابية وأن هذا دليل على وعى المحامين وتحضرهم وثقافتهم.

يذكر أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أعلنت عن فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت يوم السبت الموافق 23/3/2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.

وجاء نتيجة مجلس النقابة نقيبًا وأعضاءً كالتالي:

عبد الحليم علام نقيبا 23955 صوتا

وبالنسبة للأعضاء عن الادارات القانونية

أسامة سالمان 15695 صوتا

أحمد حسان 11444 صوتا

حسام مصطفى 12910 صوتا

وبالنسبة للأعضاء عن دوائر الاستئناف:

أبو بكر ضوة 16401

محمد عبد الوهاب 12272

مجدى سخى 11882

ناصر العمرى 10886

محسن لطفى 9336

محمد خلف 12293

محمد كركاب 12348

عبد المجيد هارون 16761

ممدوح عبد العال 13371

ابراهيم عز العرب 13164

سعيد عبد الخالق 13108

محمد هيبة 12046

يحيي التونى 12022

محمود الداخلى 11874

محمد فزاع 11693

عيسى ابو عيسى 11019

عمر هريدى 10793

ربيع الملوانى 10715

محمود تفاحة 10608

السيد جابر 10437

أحمد أسامة 10420

عمرو الخشاب 10314

محمد عيسى 10228

السيد حسن 10196

محمد راضى مسعود 10032