شكرا لقرائتكم خبر عن عضو نقابة المحامين: ملف العلاج والمعاشات على رأس أولويات مجلس النقابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المجيد هارون، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن ملف العلاج والمعاشات على رأس أولويات مجلس النقابة فى دورته الجديدة، مشيرا الى أن أكاديمية المحاماة مطلب كل المحامين وأن مجلس النقابة سيتخذ خطوات جادة لبدأ العمل بالأكاديمية.
وأضاف عبد المجيد هارون فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أكاديمية المحاماة تحتاج الى استراتيجية وأيديولوجية مختلفة عما ورد بشأنها، موضحا أنه سيتم توقيع برتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية بشأن أكاديمية المحاماة.
ووجه عبد المجيد هارون، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الشكر للجمعية العمومية التى حرصت على المشاركة فى انتخابات النقابة وخروجها بالشكل الذى يليق بنقابة المحامين، مؤكدا أنه لم يتم رصد أى مخالفات خلال العملية الانتخابية وأن هذا دليل على وعى المحامين وتحضرهم وثقافتهم.
يذكر أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أعلنت عن فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت يوم السبت الموافق 23/3/2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.
وجاء نتيجة مجلس النقابة نقيبًا وأعضاءً كالتالي:
عبد الحليم علام نقيبا 23955 صوتا
وبالنسبة للأعضاء عن الادارات القانونية
أسامة سالمان 15695 صوتا
أحمد حسان 11444 صوتا
حسام مصطفى 12910 صوتا
وبالنسبة للأعضاء عن دوائر الاستئناف:
أبو بكر ضوة 16401
محمد عبد الوهاب 12272
مجدى سخى 11882
ناصر العمرى 10886
محسن لطفى 9336
محمد خلف 12293
محمد كركاب 12348
عبد المجيد هارون 16761
ممدوح عبد العال 13371
ابراهيم عز العرب 13164
سعيد عبد الخالق 13108
محمد هيبة 12046
يحيي التونى 12022
محمود الداخلى 11874
محمد فزاع 11693
عيسى ابو عيسى 11019
عمر هريدى 10793
ربيع الملوانى 10715
محمود تفاحة 10608
السيد جابر 10437
أحمد أسامة 10420
عمرو الخشاب 10314
محمد عيسى 10228
السيد حسن 10196
محمد راضى مسعود 10032
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