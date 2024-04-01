شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية فلسطينية: سنبقى على أرضنا ولن نستسلم للعدوان الإسرائيلي الغاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت خولي الخالدي مذيعة بالتليفزيون الفلسطينى، عن سعادتها بوجودها داخل نقابة الصحفيين، مضيفة: "رغم ما نعيشه اليوم 177 ولم تتوقف فيه المجازر الإسرائيلية، نحن دائما هدف في نصب أعين الجنود الإسرائيليين لكي نتوقف عن نقل الحقيقة وفقدنا أهالينا وكل شئ لنا ورغم ذلك لم نتوقف ونقول أننا أصحاب الأرض وسنعود إليها يوم ما".

وأشارت الخالدي، خلال كلمة له فى المؤتمر التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين مع الشعب الفلسطينى فى ذكرى يوم الأرض، وتزامنا مع العيد الـ 83 لانشاء النقابة: "رغم كل ما يحدث لكن سنبقي علي أرضنا فلسطين، ولم نستسلم للعدوان الإسرائيلي الغاشم".

ووجه عبدالناصر أبوعون الصحفي الفلسطيني، الشكر لنقابة الصحفيين علي هذه السنوات العريقة للاحتفال في يوم الأرض الفلسطيني، متابعا :"من بيت الصحافة المصرية اقول أن لدينا نقابة قوية جامعة وتعمل علي وقف التطبيع".

وتمنى أبو عون، الخير لمصر والاستمرار في العطاء، متابعا:"وبعد 150 يوما كل واحد منا كصفحيين له قصة واليوم الحرب علي الكلمة والروية الفلسطينية وخلال هذه الحرب استشهد والدي وهو لم يخرج من البيت عندما طلب منه الاحتلال ودخل الجنود وقاموا بإعدامه وهذه الدماء هي شعلة لمواصلة الاستمرار ولكن تدمر العمل والبيت ولكن كل شيئ هو من أجل فلسطين وهي حرب الكلمة والحرية".

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، إفطارها السنوى فى ذكرى العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين، يوم 31 مارس 1941م، متضمنًا وجبات صيامية للزملاء المسيحيين.

شارك فى الإفطار، الذى يأتى متزامنًا مع يوم الأرض الفلسطينى 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلى الوحشى على الشعب الفلسطينى، عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.

وأعقب حفل الافطار مؤتمر تضامنى مع الشعب الفلسطينى فى ذكرى يوم الأرض، يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين.