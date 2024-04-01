شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تعلن تلقى البرلمان أول مشروع موازنة للحكومة 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إرسال الحكومة أول مشروع موازنة للحكومة العامة عن العام المالي 2024/2025 إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد الموافق 31 مارس 2024، إلتزاما بالنصوص الدستورية.

وقال "عمر" في تصريحات خاصة إن مشروع موازنة الحكومة العامة عن العام 2024/2025 تشتمل علي الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولي، بإجمالي مصروفات تقدر بنحو 6.4 تريليون جنيه، وإيرادات بنحو 5.05 تريليون جنيه، لافتا إلي أن هذه الموازنة هي الأولي من نوعها، بعد التعديل التشريعي الذي أدخله مجلس النواب علي قانون المالية العامة الموحد، لما يحقق مزيد من الاصلاحات الهيكيلة.

وأضاف "عمر" أن موازنة العام الجاري تشهد زيادة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحددت النصوص الدستورية موعد إرسال الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب، حيث نصت المادة 124 من الدستور أن الموازنة العامة للدولة تشتمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.