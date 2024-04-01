شكرا لقرائتكم خبر عن السجينى: ننتظر إحالة مشروع قانون المجالس المحلية ونتمنى خروجه للنور قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تثمن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، بأنه فيما يتعلق بهدف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، فإنه جاري التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية.

وتابع السجيني في تصريح لـ"الخليج 365": "نثمن مجهودات الحكومة في سعيها لتوافق على صيغة نهائية لقانون المجالس المحلية، ونحن منفتحون على الحكومة كما كنا منفتحين على كافة الأفكار والمقترحات المقدمة من كافة المشاركين في الحوار الوطني، المحور السياسي في الحوار الوطني انتهى في الجزء الخاص بالمحليات إلى حالة توافقية بالإجماع حول أهمية تشكيل المجالس المحلية وإصدار القانون المنظم لها وكذلك حدث توافق بالإجماع بين كافة القوى السياسية أغلبية ومعارضة حول مسألة النظام الانتخابي، وأعلن عن هذا الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني".

وواصل رئيس لجنة الإدارة المحلية: "وبالتبعية الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس مجلس الوزراء حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كل في مجاله، يجعل على الحكومة مسئولية وعبء لإصدار قانون المجالس المحلية".

وتابع: "فور إحالة القانون بصورته النهائية إلى اللجنة النوعية المختصة وهى لجنة الإدارة المحلية فلن يستغرق مناقشته وقتا طويلا لأنه سبق مناقشة هذا القانون وكان يتبقى توافق القوى السياسية حول المقومات والإطار الأساسي للنظام الانتخابي والأمور المتعلقة بالتشكيلات وصلاحيات المجالس المحلية بالصورة التي تتسق وتتوافق مع الدستور حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية، وذلك حدث والقوى السياسية أعلنت توافقها، وبالتبعية في القريب العاجل قانون المجالس المحلية يرى النور وننتهى من هذا الاستحقاق".