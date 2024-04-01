شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بخارجية النواب: إنجازات الرئيس السيسى بوابة مصر للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع خلال الفترة الماضية أن يحقق إنجازات في جميع القطاعات وعلي كل المستويات سواء الداخلي أو الخارجي.

وأشار النائب محمد عزت القاضي إلي أن حجم التطور الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي ما كان ليتحقق في ظل ما تعرصت له الدولة من تحديات داخلية وخارجية كادت أن تعصف بها خاصة أن مصر خرجت من سنوات صعبة تعرضت فيها لمحاولات اضعاف مؤسساتها ونشر الفوضي والعنف في المجتمع المصري، وإرهاب يهدد أمن واستقرار هذا الوطن، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح في تثبيت أركان الدولة والعمل علي بناء الإنسان.

وأوضح، أن الرئيس السيسى سلك طريق بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين، واستنادا إلى برنامج إصلاح شامل أسهم فى امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات وعلى مدار السنوات الماضية حقق إنجازات تنموية غير مسبوقة بكافة قطاعات الدولة مما حققت نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل عام 2014.

وأكد النائب محمد عزت القاضي، أنه فى ظل قيادة الرئيس السيسى تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين، مؤكدا أنه منذ توليه الحكم حتى الآن سعى الرئيس السيسي إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.