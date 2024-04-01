شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: مسيرة الرئيس السيسى حافلة بالإنجازات.. وتحديات مهمة فى الولاية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن قطار التنمية الذي بدأ رحلته منذ 10 سنوات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في إعادة الحياة إلي جميع القطاعات، وإحداث طفرة تنموية في جميع المناطق الجغرافية التي أصابها الإهمال علي مدار عقود طويلة، مشيرا إلي إن مسيرة الرئيس حافلة بالانجازات التي يصعب حصرها، والتي غيرت وجه الحياة في مصر، وكان أبرزها المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ساهمت في تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في القري، بالإضافة إلي مئات المشروعات القومية في جميع القطاعات، فضلا عن دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس ونجحت في أن تصبح منصة حوارية تجمع كافة أطياف الشعب المصري، لمنحهم فرصة المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأضاف "صبور"، أنه رغم ما تحقق من انجازات لازالت أجندة الرئيس في الولاية الجديدة مليئة بالتحديات لا سيما في الملفَين السياسي والاقتصادي، فهناك تحديات أمنية واستراتيجية تواجه الدولة بسبب الحدود المشتعلة شرقا في قطاع غزة، وغربا في ليبيا، وجنوبا في السودان وجميعها تقع في النطاقات الاستراتيجية للدولة والتي يجب التعامل معها من أحل تخفيف آثارها السلبية علي مصر، وخاصة ما يتعلق بالوضع الاقتصادي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، كما يواجه الرئيس تحديات اقتصادية تتعلق باستكمال المشروعات الزراعية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، بالإضافة إلي دعم القطاع الصناعي لزيادة حجم الإنتاج المحلي، كذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقاً لوثيقة (سياسة ملكية الدولة) لتصل نسبة مشاركته لـ65 %، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تسهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات، وتقليل حجم الواردات، وعلاج عجز الميزان التجاري.

وأكد النائب أحمد صبور، أن القيادة المصرية تضع علي رأس أولوياتها الداخلية خفض معدل التضخم، وخفض أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلي تحسين وضع العملة المحلية، ومعالجة نقص العملة الصعبة، من خلال استحداث موارد جديدة تعزز التدفقات الدولارية، فضلا عن تنمية القطاع السياحي الذي يُعد من أهم مصادر العملة الصعبة، مشددا علي حرص الرئيس الدائم علي اتساع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم، لذلك فمن المتوقع أن تشهد الولاية الجديدة زيادة في حجم الاعتمادات المالية المقررة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.

برلمانية: مصر شهدت إنجازات هائلة فى عهد الرئيس السيسى خلال 10 سنوات..ومن ينكرها جاحد

فيما قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه مع اقتراب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية فإننا لايجب أن نغفل بأن مصر شهدت إنجازات هائلة فى عهد الرئيس السيسى خلال الـ10 سنوات الماضية ، مشيرة إلى أن من ينكر هذه الإنجازات فهو جاحد.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها، إلى أن مبادرة حياة كريمة تعتبر من أهم الإنجازات التى حققت طفرة هائلة فى حياة المصريين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالإضافة إلى البنية التحتية الهائلة التى أسسها الرئيس والتى كانت بمثابة مناخ مناسب لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر من خلال إنشاء العديد من الطرق والكبارى.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت إنجازات كبيرة منها إقامة العديد من المصانع وتعديل منظومة السكة الحديد من خلال إنشاء قطارات حديثة وإقامة المدن الصناعية وتطوير الموانىء ، هذا بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية الهائلة التى وفرت العديد من فرص العمل للشباب.

وأوضحت أننا ننتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ولايته الجديدة والتى ستبدأ بعد حلف اليمين الدستورية أن يكون إهتمام بشكل أكبر بالتصنيع والزراعات الجديدة ، والتى تخدم التصنيع بهدف إضافة قيمة مضافة للمنتج المحلي عند تصديره ، مطالبه الرئيس السيسى بإختيار قيادات تبني وتنمي لإستكمال الإنجازات خلال الفترة المقبلة.