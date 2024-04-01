شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: انتخاب الرئيس السيسي استند لقناعة ورغبة شعبية واسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد أن خروج ملايين المصريين لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية، جاء عن رغبة شعبية وقناعة تامة بما بذل من جهد من الرئيس وما تم من إنجازات.

ولفت الحزب إلى أن قرار الحزب بدعم الرئيس ودعوته للترشح ودعمه أثناء الانتخابات كان مبني علي أسس موضوعيه أساسها تقييم شامل لما تم خلال التسع سنوات السابقة وهو الأمر الذي كان باعثا كبيرا لنا كحزب والأحزاب الداعمه الآخرى على العمل بقوةللوصول إلى الشارع وحثه علي ممارسة حقه الدستوري وانتخاب الرئيس السيسي لفتره رئاسية جديدة.

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في تصريح لـ"الخليج 365" أن المصريين في الخارج والداخل سطروا ملحمة عظيمة في أثناء الانتخابات تجلي فيها وعي الشعب بدقة المرحلة ووجوب الإصرار علي انتخاب الرئيس للحفاظ علي أمن واستقرار الوطن في ظل اضطراب اقليمي كبير.

وأضاف عناني أن فوز الرئيس في ظل انتخابات تعددية حقيقية شهدت كافة ألوان الطيف السياسي والتي أكدت علي أن هذا الفوز الذي جاء بنسب تصويت وفوز أعلى مماسبق يؤكد علي الثقه بأننا نسير نحو الجمهوريه الجديده في ظل مناخ سياسي سليم في ظل تعدديه حقيقية.



وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن الخروج الكبير للمصريين من أجل التصويت للرئيس السيسي كان متوقعا في ظل ما نجح فيه الرئيس في خلق اصطفاف وطني حقيقي شعبيا وسياسيا وفي ظل حاله من الحوار الوطني الذي بني علي مبدأ المساحة المشتركة بين أفراد الشعب المصري.

ويؤكد الحزب على أن نجاح الرئيس السيسي وتنصيبه جاء في ظل تحديات قادمة وآمال كبيرة من الأحزاب والشعب في تخطي هذه التحديات مع الحفاظ علي ثوابت الوطن ووحدته داخليا واستقرار ونجاح سياساته الخارجية في ظل اضطراب اقليمي كبير تحتفظ مصر فيها بالقدرة الراشدة لقيادتها وجيشها.

