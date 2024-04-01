إطعام السعودي يدعم أكثر من مليون شخص في 18 دولة

تقوم المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم العون والوقوف بجانب المجتمعات المنكوبة في مختلف القطاعات الحيوية في شتى أنحاء العالم، حتى أصبح مركز الملك سلمان للإغاثة يشهد له الجميع بوصوله لمشارق الأرض ومغاربها ووقوفه بجانب المحتاجين في مختلف الظروف والمحن.

سلة إطعام

ومن ضمن تلك الجهود الإنسانية دعم الأمن الغذائي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ، حيث أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع «سلة إطعام» الرمضاني لتوزيع السلال الغذائية، التي تهدف إلى دعم الاحتياجات الغذائية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في عدد من الدول خلال الشهر الكريم.

واستطاع المركز بتنفيذ هذا المشروع الوصول إلى أكثر من مليون مستفيد في 18 دولة حول العالم قُدمت لهم 195.583 سلة غذائية اشتملت على المواد الغذائية الأساسية، كما يعد مشروع «إطعام» واحدا من عشرات المشاريع والبرامج الإنسانية التي يتبناها المركز للتخفيف والوقوف بجانب الدول والمجتمعات المنكوبة حول العالم.

2829 مشروعا

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استطاع منذ تدشينه من الوصول إلى 98 دولة حول العالم، منفذًا أكثر من 2829 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مستهدفًا أهم القطاعات الحيوية، كالغذاء والتعليم والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي والإيواء وغيرها من القطاعات المهمة، استفاد منها الملايين من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في الدول المستهدفة دون تمييز.

تطهير اليمن

من جانب آخر، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2024م، من انتزاع 513 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و86 لغما مضادا للدبابات، و420 ذخيرة غير منفجرة، و6 عبوات ناسفة.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 2.374 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 436 ألفاً و376 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.