شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة محامي شمال القاهرة يقرر تصعيد محمود حمزة نقيبًا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس نقابة المحامين بشمال القاهرة اجتماعا برئاسة عمرو محي الدين نقيب محامي شمال القاهرة، وقدم عمرو محى الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، التهنئة إلى محمد هيبة نقيب شباب محامين شمال القاهرة لنجاحه فى انتخابات النقابة العامة للمحامين.

وافق مجلس النقابة على قرار تصعيد محمود حمزة نقيب شباب محامين شمال القاهرة.

وعبر عمرو محي الدين نقيب محامي شمال القاهرة عن تمنياته بالتوفيق الدائم لمجلس النقابة العامة والنقيب المنتخب على كافة المستويات، متمنيًا لهم التوفيق لما يخدم مصلحة المحامين.

وقدم محمود حمزة الشكر لمجلس نقابة محامى شمال القاهرة نقيباً واعضاء كلاً بصفته على تطبيق صحيح القانون بقرار تصعيد عضواً للشباب بمجلس نقابة محامى شمال القاهرة.