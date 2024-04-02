18 دولة حول العالم استفادت من سلة رمضان السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن أكثر من مليون مستفيد من 18 دولة حول العالم استفادوا من مشروع سلة «إطعام» الرمضانية، حيث قدمت المملكة لهم 195,583 سلة غذائية اشتملت على المواد الغذائية الأساسية.

وأشار المركز إلى أن مشروع «إطعام» واحد من عشرات المشاريع والبرامج الإنسانية التي يتبناها المركز للتخفيف والوقوف بجانب الدول والمجتمعات المنكوبة حول العالم.

ولفت إلى أن السعودية دأبت على تقديم العون والوقوف بجانب المجتمعات المنكوبة في مختلف القطاعات الحيوية في شتى أنحاء العالم، حتى أصبح مركز الملك سلمان للإغاثة يشهد له الجميع بوصوله لمشارق الأرض ومغاربها ووقوفه بجانب المحتاجين في مختلف الظروف والمحن.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استطاع منذ تدشينه الوصول إلى 98 دولة حول العالم، منفذا أكثر من 2,829 مشروعا إنسانيا وإغاثيا بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مستهدفا أهم القطاعات الحيوية، كالغذاء والتعليم والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي والإيواء وغيرها من القطاعات المهمة، استفاد منها الملايين من الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا في الدول المستهدفة دون تمييز.