«الفارس الشهم» مبادرة إماراتية لمساعدة أطفال غزة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الإمارات مبادرة «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني وتوفير كسوة العيد للأطفال والسيدات. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الإمارات مبادرة «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني وتوفير كسوة العيد للأطفال والسيدات. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن حمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قوله إن ذلك يأتي كجزء من المساعدات الإنسانية الإغاثية والغذائية التي يتم إرسالها يوميا إلى قطاع غزة خاصة في شمال القطاع. وأضاف أن توفير السلال يأتي ضمن الجهود الإغاثية المتكاملة التي تقوم بها الدولة لتوفير المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة عبر عمليات الإسقاط الجوي، أو قوافل المساعدات الإماراتية التي تدخل عبر معبر رفح البري.

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