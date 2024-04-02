200 مرشح يلجؤون للغبقات الرمضانية لبلوغ مجلس الأمة الكويتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلجأ 200 مرشح لمجلس الأمة الكويتي لـ»الغبقات الرمضانية» من أجل التقرب من الناخبين قبل الانتخابات التي تجري بعد غد، وهي أول استحقاق برلماني في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وثاني انتخابات تجري في رمضان.

وألقت أجواء رمضان بظلالها على العملية الانتخابية، خصوصا خلال الحملات الدعائية للمرشحين، وكثف المرشحون لخوض الانتخابات جهودهم باستغلال الأجواء الرمضانية في عرض برامجهم الانتخابية من خلال «الغبقات» الرمضانية.

وتعد «الغبقة الرمضانية» عادة اجتماعية متأصلة ومتوارثة عن الآباء والأجداد يحييها أهل الكويت في أمسيات رمضان المبارك لتبادل التهاني بالشهر الفضيل ولقاء الأهل والأحبة والضيوف، وهي عبارة عن وليمة تقام بعد صلاة التراويح في رمضان للأهل والجيران وتتخللها أنواع كثيرة وأصناف متنوعة من المأكولات الشعبية.

ونظرا لتزامن رمضان مع انتخابات مجلس الأمة 2024 في الكويت، اتجه عدد من المرشحين للاستفادة من تلك العادة الاجتماعية للترويج لأنفسهم وبرامجهم، عبر إقامة الغبقات داخل مقراتهم الانتخابية، أو استغلال الغبقات التي يدعون إليها للترويج لبرامجهم عبر التواصل المباشر مع الناخبين في تلك المناسبة.

وسيلقي رمضان بتأثيره على عملية الاقتراع المقرر إجراؤها الخميس المقبل، حيث سيتواصل التصويت حتى بعد انطلاق مدفع الإفطار، ونقلت جمعية الشفافية عن اللجنة الاستشارية العليا للانتخابات، أن التصويت سيستمر منذ فتح باب اللجان حتى نهاية الاقتراع، بلا توقف حتى وقت آذان المغرب وحلول وقت الإفطار.

ويتنافس 200 مرشح لخوض غمار انتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ18، ويأتي انخفاض عدد المرشحين بعد انسحاب 44 من المرشحين في اليوم النهائي للتنازل الخميس الماضي.

انتخابات مجلس الأمة الكويتي: